Бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Також позиції ЗСУ ворог обстрілював з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це в четвер, 12 вересня, повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з міномета калібру 120 мм та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецького з напрямку Пантелеймонівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – зі станкового протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив також шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новгородського з напрямку Озерянівки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Кримського з напрямку Донецького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новгородського з напрямку Широкої Балки – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Травневого з напрямку Гольмівського – з міномета калібру 82 мм;

поблизу Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з міномета калібру 120 мм.

Нагадаємо, 11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Під час ворожого обстрілу загинуло двоє військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.