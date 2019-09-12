На Донбасі загинули двоє морських піхотинців



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Командування та особовий склад ВМС ЗСУ висловили співчуття рідним і близьким загиблих

У ВМС ЗСУ повідомили імена загиблих під час обстрілу 11 вересня

11 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил під час ворожого обстрілу загинуло двоє військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це 12 вересня повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загинули прапорщик Микола Обуховський та матрос Олександр Лінчевський.

«Командування, весь особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять нашим бойовим побратимам!» - заявили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 11 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

12 вересня російські окупаційні війська станом на 12.00 здійснили сім прицільних обстрілів позицій Об'єднаних сил. Наразі бойових втрат від початку доби немає.