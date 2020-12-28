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    Суспільство

    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз: фото

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    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз і встановили рекорд - Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз: фото
    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз і встановили рекорд
    Фото: Дмитро Коцюбайло / Facebook

    Тризуб був зварений бійцями роти самотужки зі 122 гільз

    Українські військові встановили національний рекорд, виготовивши найбільший тризуб із гільз.

    Про це повідомив командир Першої штурмової роти ДУК ПС Дмитро Коцюбайло.

    За словами Коцюбайла, тризуб був зварений бійцями роти самотужки зі 122 гільз.

    Таким чином військовим вдалося встановили національний рекорд «Найбільший тризуб із гільз від протитанкових снарядів». Він вже занесений до реєстру рекордів України.

    «Зазначу, що цей меморіал присвячений загиблим бійцям добровольцям», – додав командир.

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    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз: фото
    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз: фото
    Українські бійці виготовили найбільший тризуб із гільз: фото
    Фото: Дмитро Коцюбайло / Facebook

    До слова, в пʼятницю вечором на паркінгу стадіону «Металіст» харківʼяни склали з автомобілів найбільшу «автоялинку» в Україні. Всього у флешмобі взяли участь власники 1 065 автомобілів. Ширина викладеної фігури була 96 метрів, а висота – 233.

    На початку тижня у місті Доброслав Одеської області встановили ще один новий національний рекорд – там зібрали найвищу святкову ялинку з опалого кленового листя. Зазначається, що на створення рекордної ялинки пішло 24 194 осінніх листочків.

    Теги: Донбас зброя військові рекорд
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