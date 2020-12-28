Міноборони розповіло про збиті цьогоріч безпілотники окупантів на Донбасі

З 2016 року по 2019 рік українські бійці збили 75 БПЛА противника

У Міністерстві оборони України повідомили, що з початку поточного року українські захисники збили понад десяток безпілотних літальних апаратів бойовиків на Донбасі. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Враховуючти інтенсивність ведення бойових дій та постійну зміну оперативної обстановки в період з 2014 року по грудень 2015 року підтвердження збитих БПЛА противника не проводилось. У зв’язку з цим, інформація щодо збитих БПЛА за вище вказаний період відсутня. Разом з тим, із застосуванням зброї та засобів радіоелектронної боротьби з БПЛА було обліковано в період з 2016 року по 2019 рік 75 збитих БПЛА противника. Протягом 2020 року – 12 БПЛА противника», – йдеться у повідомленні.

Також у Міноборони повідомили, що за державним оборонним замовленням на поточний рік запланована закупівля за імпортом комплексів протидії БПЛА мультироторного типу EDM4S-UA виробництва компанії NT-Service (Литовська Республіка).

«Зазначені комплекси буде поставлено до військових частин (підрозділів), що виконують завдання в операції Об’єднаних сил», ─ поінформували у міністерстві.

8 грудня начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак повідомив у ЗМІ, що українських військових на передовій озброять «антидроновими» рушницями. Він зауважував, що такі рушниці з’являться «дуже скоро у наших воїнів на передовій».

Як повідомлялося, СБУ у 2020 році зловила 11 російських шпигунів.