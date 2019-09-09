Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед українських бійців немає

Неподалік Зайцевого з напрямку Гольмівського терористи стріляли з мінометів калібру 82 мм

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Про це ввечері 9 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Водяного з напрямку Саханки – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаївська – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Зайцевого з напрямку Гольмівського – з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських бійців немає.

Раніше повідомлялося, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарської дуги на Донбасі.