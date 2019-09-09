ЗСУ ракетою розгромили позицію «ЛНР/ДНР» (відео)
На відео показано, як оператор українського ПТРК на Світлодарськ дузі знищує ворожий бліндаж
Українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарської дуги на Донбасі.
Кадри у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
На відео показаний результат роботи оператора.
«Оператор українського ПТРК на Світлодарськ дузі знищує ворожий бліндаж», - розповів Цаплієнко.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.