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    ЗСУ ракетою розгромили позицію «ЛНР/ДНР» (відео)

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    ЗСУ ракетою розгромили позицію «ЛНР/ДНР» (відео)

    На відео показано, як оператор українського ПТРК на Світлодарськ дузі знищує ворожий бліндаж

    Українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарської дуги на Донбасі.

    Кадри у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

    На відео показаний результат роботи оператора.

    «Оператор українського ПТРК на Світлодарськ дузі знищує ворожий бліндаж», - розповів Цаплієнко.

    За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування.

    Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

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