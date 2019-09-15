Бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню



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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це 15 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Авдіївки з напрямків Мінерального та Яковлєвки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки з напрямку Докучаєвська – зі стрілецької зброї.

поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 мм.

До слова, в районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст.