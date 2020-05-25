Бойовики на Донбасі гатили з артилерії: за добу – 12 ворожих обстрілів



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Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли

Окупанти вчора стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – запевнили у персцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник зі 122 мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки з напрямку окупованої Василівки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Водяне російські найманці з мінометів 120 мм та 82 мм випустили 13 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Оріхового зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Тут загарбники задіяли 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По наших захисниках неподалік Новолуганського від окупованого селища Байрак збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь, випустивши у бік оборонних укріплень Об’єднаних сил 30 снарядів зі ствольної артилерії 122 калібру, а також 26 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

«Агресивна та злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію з боку Об’єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче подавили ворожу активність. Українські воїни завжди готові надати ворогу адекватну й невідворотну відповідь», – йдеться у звіті.

За даними розвідки, 24 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Піски вели вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Мар’їнки зі станкових протитанкових гранатометів.

«Такі підступні дії без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці у відповідь відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у ранковому звіті.