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    У світі

    США випробували потужну лазерну зброю (відео)

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    Таку лазерну зброю можуть використовувати для захисту від безпілотників або ж озброєних невеликих катерів - США випробували потужну лазерну зброю (відео)
    Таку лазерну зброю можуть використовувати для захисту від безпілотників або ж озброєних невеликих катерів

    Подібну зброю можна використовувати для захисту від озброєних невеликих катерів

    Американські військові провели в Тихому океані випробування лазерної зброї для знищення безпілотників – це вперше, коли установку випробували проти безпілотника в морі.

    Про це повідомило командування американського Тихоокеанського флоту.

    У пресслужбі ВМС США пояснили, що таку лазерну зброю можуть використовувати для захисту від безпілотників або ж озброєних невеликих катерів.

    «Здійснюючи в морі передові випробування проти безпілотних літальних апаратів і малих суден, ми отримаємо цінну інформацію про можливості демонстратора системи твердотільної лазерної зброї проти потенційних загроз», – сказав капітан Керрі Сандерс, командир портлендського підрозділу.

    Відомо, що система твердотільної лазерної зброї була розміщена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, дислокованого неподалік військової бази Перл-Харбор.

    Командир корабля Керрі Сандерс також зазначив, що установка «прокладе шлях для майбутніх систем озброєння».

    «З цією новою передовою здатністю ми переосмислюємо війну на морі для флоту», – додав він.

    Нагадаємо, 18 липня 2017 року, військово-морські сили Сполучених Штатів вперше у світі випробували активну лазерну зброю. Зброя була розгорнута на борту корабля-амфібії USS Poncе у Перській затоці.

    Як повідомлялося, 11 листопада 2019 року, у США провели успішні випробування потужного лазерного комплексу Advanced Test High Energy Asset (Athena). Комплекс знищив кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі.

    США зброя ВМС озброєння
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