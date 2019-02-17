На Луганщині військові відбили атаку бойовиків: одного найманця взято в полон



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Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил

На Світлодарському напрямку у неділю 17 лютого, у районі базування одного з батальйонів, бойовики здійснили спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, що мала на меті атакувати позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

«Добре організована служба українських захисників на спостережних пунктах дала можливість завчасно викрити ворожі наміри. Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон», — йдеться у повідомленні.

Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил, додали у штабі.

Нагадаємо, 10 лютого внаслідок обстрілу бойовиків ймовірно через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та зник боєць «Закарпатського легіону». У бригаді допустили, що він потрапив у полон.

17 лютого у «Закарпатському легіоні» підтвердили, що їхній солдат потрапив у полон бойовиків «ДНР».