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    Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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    Постраждалому&nbsp;воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу - Бойовики на Донбасі поранили українського військового
    Постраждалому воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу
    Архівне фото

    Внаслідок ворожого пострілу військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу

    Минулої доби, 19 вересня, бойовики на Донбасі тричі порушили домовленості про режим тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій.

    Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

    Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.

    Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого безпілотника типу «Мевік-2» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

    «Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали», – заявили у штабі.

    Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника», – резюмується у звіті.

    Нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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