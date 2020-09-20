Бойовики на Донбасі поранили українського військового



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Постраждалому воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу Архівне фото

Внаслідок ворожого пострілу військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу

Минулої доби, 19 вересня, бойовики на Донбасі тричі порушили домовленості про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, факт порушення режиму припинення вогню було зафіксовано неподалік населеного пункту Піски, де ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій.

Внаслідок ворожого пострілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в ногу. Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Ще одне застосування противником стрілецької зброї відмічено поблизу Павлополя.

Окрім того, порушення досягнутих домовленостей зафіксоване в районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці помічено проліт ворожого безпілотника типу «Мевік-2» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

«Ворог вкотре намагався спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 20 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням і перебувають у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.