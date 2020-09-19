Доба на Донбасі: бойовики стріляли з гранатомета і кулемета



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За добу на Донбасі зафіксовано два ворожі обстріли

Біля Водяного ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета

Минулої доби, 18 вересня, на Донбасі було зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь у бік наших позицій із підствольного гранатомета, а поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

«Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських воїнів, тож вогонь у відповідь не відкривався. На усіх інших ділянках лінії розмежування режим припинення вогню зберігався повною мірою», – заявили у штабі.

Окрім того, неподалік Залізного військовослужбовці Збройних сил України ліквідували осередок загоряння сухої трави.

«Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надано кваліфіковану медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 19 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не задокументовано.

«Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – резюмується у звіті.

Варто наголосити, що 16 вересня міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

Також нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.