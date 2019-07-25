Бойовики на Донбасі порушили перемир'я: один військовий поранений



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Окупанти обстріляли з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету українських військових неподалік Причепилівки

24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню, але з початком нової доби поранили одного військовослужбовця під час обстрілу.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

неподалік Причепилівки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.