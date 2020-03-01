Єрмак в Мінську зустрівся з представником Путіна Козаком



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Фото: УНІАН

У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Мінську з заступником глави Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком. У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», про яке домовилися лідери «Нормандської четвірки» під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

«Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі», – додали в пресслужбі Офісу президента.

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