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    Політика

    Єрмак в Мінську зустрівся з представником Путіна Козаком

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    Єрмак в Мінську зустрівся з представником Путіна Козаком
    Фото: УНІАН

    У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій

    Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Мінську з заступником глави Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком. У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», про яке домовилися лідери «Нормандської четвірки» під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

    «Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі», – додали в пресслужбі Офісу президента.

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