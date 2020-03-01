Єрмак в Мінську зустрівся з представником Путіна Козаком
У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Мінську з заступником глави Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
«Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком. У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», про яке домовилися лідери «Нормандської четвірки» під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.
«Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі», – додали в пресслужбі Офісу президента.