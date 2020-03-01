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    Події в Україні

    В чергах на пропускних пунктах на Донбасі застрягло 145 автомобілів

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    В чергах на пропускних пунктах на Донбасі застрягло 145 автомобілів
    Фото Держприкордонслужба

    Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком весняного періоду

    У чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні вранці застрягло 145 автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    «Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» –15/25; «Мар’їнка» – – 0/40; «Новотроїцьке» – 25/20; «Гнутове» – 10/10», – повідомили прикордонники.

    При цьому вказано, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.

    Пасажиро-транспортний потік у порівнянні з попередньою добою зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 31,7 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів.

    Нагадаємо, упродовж поточної доби збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, з ПТРК були обстріляні позиції Об’єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Мар’їнка». Двоє бійців ООС отримали поранення. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим «Червоний» до окремого розпорядження.

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