Російські окупанти один раз порушили режим припинення вогню



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається спокійною та повністю контрольованою українськими захисниками

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 20 вересня, зафіксоване одне порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи», – повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 26 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 51 знайдений вибухонебезпечний предмет.

«Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, від початку доби, 19 вересня порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування не було, у районі Водяного українські військові «заглушили» сигнал ворожого безпілотника.

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