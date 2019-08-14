Бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню



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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Південного

Впродовж доби, 14 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Пісків з напрямку Веселого – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі Гнутового з напрямку Пікузи – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

До слова, з 12 серпня режим роботи КПВВ «Станиця Луганська» було змінено – контрольний пункт працюватиме щоденно до 18 години.