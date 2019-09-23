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    Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

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    Бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню

    23 вересня два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення

    Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Про це 23 вересня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
    • поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    Крім того, противник порушуючи Мінські угоди, три рази обстріляв ділянку розведення №3 (Богданівка-Петрівське) з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Зайцевого – зі стрілецької зброї.

    «Впродовж поточної доби два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення», - заявили у штабі ООС.

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