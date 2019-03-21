Бойовики на Донбасі стріляли керованими ракетами: трьох військових поранено



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Противник обстрілював українських захисників із протитанкового ракетного комплексу, БМП, гранатометів, кулеметів, снайперської та стрілецької зброї

За добу на сході України зафіксовано 10 обстрілів із забороненого озброєння

У середу, 20 березня, російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни.

Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п'ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Лебединське;

зі снайперської зброї – у районі міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів – у районі населеного пункту Новолуганське;

двічі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Старий Айдар;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі села Катеринівка;

з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту Троїцьке;

з мінометів 82-го калібру – поблизу населених пунктів Піщане та Станиця Луганська;

з протитанкового ракетного комплексу – у районі населеного пункту Хутір Вільний.

Внаслідок обстрілів троє українських захисників отримали поранення.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох окупантів було ліквідовано та п'ятьох поранено. Також знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Напередодні повідомлялося, що окупанти активізували застосування снайперського вогню на Донбасі.