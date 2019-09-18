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    Бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь

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    Бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь

    З опівночі ворог протягом години вів прицільний обстріл позицій українських захисників населеного пункту Травневе

    На Донбасі станом на 12.00 середи, 18 вересня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму тиші, зафіксовано три прицільні ворожі обстріли.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Зазначається, що з опівночі ворог протягом години вів прицільний обстріл позицій українських захисників населеного пункту Травневе. Від селища Доломітне окупанти застосовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю.

    Близько 09.00 в районі Кримського окупанти порушили режим тиші з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Прицільний обстріл ворог здійснював з напрямку від смт Донецький.

    З 11.20 протягом пів години ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Березове. Обстріл противник здійснював від окупованого міста Докучаєвськ.

    Повідомляється, що українські бійці вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами.

    За наявною в Міноборони інформацією, бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає.

    До слова, у Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.

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