Бойовики на Донбасі три рази відкривали вогонь
З опівночі ворог протягом години вів прицільний обстріл позицій українських захисників населеного пункту Травневе
На Донбасі станом на 12.00 середи, 18 вересня, російсько-окупаційні війська продовжили порушення режиму тиші, зафіксовано три прицільні ворожі обстріли.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що з опівночі ворог протягом години вів прицільний обстріл позицій українських захисників населеного пункту Травневе. Від селища Доломітне окупанти застосовували ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю.
Близько 09.00 в районі Кримського окупанти порушили режим тиші з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Прицільний обстріл ворог здійснював з напрямку від смт Донецький.
З 11.20 протягом пів години ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів по захисникам населеного пункту Березове. Обстріл противник здійснював від окупованого міста Докучаєвськ.
Повідомляється, що українські бійці вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами.
За наявною в Міноборони інформацією, бойових втрат від початку поточної доби у складі підрозділів Об’єднаних сил немає.
До слова, у Донецькій області насосна станція Південнодонбаського водопроводу знову опинилася в зоні обстрілу російських окупантів, через влучення боєприпасів загорілася трава на території станції.