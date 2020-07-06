Російські окупанти втратили минулого тижня на Донбасі 13 бойовиків



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За інформацією штабу ООС, кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується

За минулий тиждень українські військові знищили один автоматичний станковий гранатомет противника, пост радіоелектронної розвідки і автомобіль «Урал»

Російські окупанти на Донбасі з 29 червня по 5 липня втратили 13 осіб загиблими та 15 осіб пораненими та травмованими. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що за минулий тиждень українськими військовими знищено один автоматичний станковий гранатомет противника. Також ворог втратив пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв’язку і автомобіль «Урал».

«Окремо варто наголосити, що в підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю та наркотиків. Так, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки, в яких є загиблі та поранені», - повідомляють в пресслужбі.

За інформацією штабу ООС, кількість охочих, які приїжджають воювати за псевдореспубліки з РФ, зменшується. Натомість триває агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити ряди окупантів за 15 тисяч російських карбованців на місяць.

Командування операції Об’єднаних сил підкреслило, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військових, при спробах захоплення територій, проведення штурмових дій чи здійснення обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, військовослужбовці Об’єднаних сил завжди будуть давати адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів та припинення агресивних дій.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 липня, під Верхньоторецьким унаслідок розриву міни травмувався український військовий.