Бойовики на Донбасі застосували заборонене озброєння (мапа боїв)



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Втрат серед українських військових немає

У середу, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Бойовики під час обстрілу використовували заборонене озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що окупанти використовували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

«Українські воїни у відповідь вчасно використовували чергові вогневі засоби і припинили ворожі провокації», - йдеться у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики відкривали вогонь по українських позиціях поблизу Павлополя.

Крім того, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Хутора Вільного, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

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Наголошується, що на ділянках розведення №1, №2 і №3 режим «тиші» дотримувався.

З початку доби втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі 9 червня бойовики 16 разів порушили режим «тиші», один військовослужбовець зазнав поранень.

Крім того, під Авдіївка підірвався автомобіль ВСУ, поранення отримали десять військових.