Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, поранено військового
За добу в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 ворожих обстрілів
У четвер, 23 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вісім обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
- два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
- поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;
- поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.
Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, без втрат.