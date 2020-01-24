Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, поранено військового



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Противник обстріляв українські позиції з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

За добу в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 ворожих обстрілів

У четвер, 23 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;

два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;

поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, без втрат.