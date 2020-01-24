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    Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, поранено військового

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    Противник обстріляв українські позиції з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї - Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів, поранено військового
    Противник обстріляв українські позиції з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    За добу в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 ворожих обстрілів

    У четвер, 23 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вісім обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 8 мін;
    • два рази поруч з Опитним – з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли та стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Широкине – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету - 1 постріл, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
    • поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемету;
    • поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

    Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

    Вчора, 23 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету обстріляли позиції захисників Талаківки, без втрат.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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