Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ через чотири блокпости на Донеччині



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Російські терористи забороняють патрулям ОБСЄ моніторити Донецьку область

Українська сторона СЦКК поінформувала про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля населених пунктів Заїченко, Соснівське, Новоазовськ та Приморське.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«У щоденному звіті від 22 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулям Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Заїченко, Соснівське, Новоазовськ та Приморське на півдні Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через ці блокпости здійснюється проїзд у район, у якому згідно з п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

«Обмеження свободи пересування патрулів Місії у зазначений район можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ», - вважають в штабі ООС.

За інформацією пресслужби, українська сторона СЦКК наголосила, що дії з перешкоджання виконанню представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.