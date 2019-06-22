Військова делегація ЄС відвідала зону операції Об'єднаних сил



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Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

Командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині

Військова делегація Європейського Союзу на чолі з Головою Військового Комітету ЄС генералом Клаудіо Граціано відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це 22 червня повідомляє штаб ООС у Facebook.

«Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземних гостей з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях», - заявили у штабі.

Крім того, як повідомляється, командувач Об’єднаних сил обговорив із головою Військового комітету ЄС окремі питання процесу розведення сторін на Луганщині.

«Під час зустрічі високі гості отримали нагоду поспостерігати за спільними тренуваннями екіпажу вертольоту МІ-24 армійської авіації, авіанавідників та операторів безпілотних літальних апаратів», - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, 21 червня, за даними штабу ООС, збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.