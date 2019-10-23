Бойовики накрили вогнем підступи до Водяного



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Станом на 12.30 сьогодні, 23 жовтня, окупанти відкривали вогонь вже 9 разів

Російські окупаційні війська від початку доби дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників поблизу Зайцевого, Водяного, Пищевика і Павлополя.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

За його словами, станом на 12.30 сьогодні, 23 жовтня, окупанти відкривали вогонь вже 9 разів.

«На Луганському напрямку з початком доби противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського та з автоматичних гранатометів – біля Зайцевого. Ще на один обстріл захисникам Луганського довелося відповідати після 8-ї години ранку, коли ворог застосував кулемет великого калібру», - повідомив Праута.