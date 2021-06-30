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    Бойовики невдало запустили на Донбасі дрона-шпигуна

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    &nbsp;Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу &laquo;Орлан-10&raquo; із перетином лінії розмежування - Бойовики невдало запустили на Донбасі дрона-шпигуна
     Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування
    Фото: ria.ru

    Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири порушення «тиші»

    Російські окупаційні війська 30 червня чотири рази порушили режим припинення вогню на сході України. про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил.

    «Протягом поточної доби, 30 червня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

    Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

    В пресслужбі також повідомили, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 13 гектарів території та передали на знищення 193 вибухонебезпечні предмети.

    Нагадаємо, напередодні, 29 червня, українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Бойовики невдало запустили на Донбасі дрона-шпигуна