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    Бойовики обстріляли Богданівку: постраждали два будинки

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    Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 і 152 міліметра

    Бойовики на Донеччині обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Про це в Facebook повідомляє 93-я ОМБр.

    «Вчора російські окупаційні війська обстріляли мирне село Богданівка Волноваського району Донецької області. Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 і 152 міліметра. Постраждало два будинки, в яких живуть літні жінки», - йдеться в повідомленні.

    Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.

    Зараз бійці 93-ї бригади відновлюють електропостачання у селі.

    Нагадаємо, 24 травня російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

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