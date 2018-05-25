Бойовики обстріляли Богданівку: постраждали два будинки

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Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 і 152 міліметра

Бойовики на Донеччині обстріляли село Богданівка в Донецькій області. Про це в Facebook повідомляє 93-я ОМБр.

«Вчора російські окупаційні війська обстріляли мирне село Богданівка Волноваського району Донецької області. Терористи здійснили 40 пострілів артилерійськими снарядами 122 і 152 міліметра. Постраждало два будинки, в яких живуть літні жінки», - йдеться в повідомленні.

Також осколками була пошкоджена машина швидкої допомоги, яка належить медикам 93-ї ОМБр. Крім того, в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач.

Зараз бійці 93-ї бригади відновлюють електропостачання у селі.

Нагадаємо, 24 травня російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.