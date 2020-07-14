Бойовики обстріляли підступи до Авдіївки та Гнутового



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Сьогодні втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Від початку доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«14 липня незаконні збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник на світанку та вдень відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також поблизу Гнутового ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Нагадаємо, що сьогодні прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.