Окупанти накрили українських бійців вогнем із гранатометів і кулеметів



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Бойовики обстріляли українських захисників Авдіївки

Сьогодні, 14 липня, від початку доби до 12:00 незаконні збройні формування Росії на Донбасі порушили режим тиші один раз.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, після 5:00 ранку від Спартака ворог застосував по наших захисниках Авдіївки ручні та підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає.

Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.