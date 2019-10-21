Бойовики обстріляли позиції Збройних сил під Попасною, Водяним та Авдіївкою



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Захисники України відповідали на ворожу активність зі стрілецького озброєння

Сьогодні окупанти здійснили 4 збройні провокації на лінії бойового зіткнення

Цієї доби російські окупаційні війська здійснили чотири збройні провокації на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська здійснили 4 збройні провокації на лінії бойового зіткнення, застосовуючи гранатомети та великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед наших героїв внаслідок ворожого вогню немає», - сказав речник.

Він уточнив, що під ворожим вогнем опинилися наші воїни в районах н.п. Попасна, Пищевик, Водяне та Авдіївка.

«Захисники України вели адекватні оборонні дії придушуючи ворожу активність зі стрілецького озброєння. За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат серед наших героїв внаслідок ворожого вогню немає», -додали у Міноборони.