Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром у Токіо - ЗМІ



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Зеленський і Штайнмаєр вперше провели офіційну зустріч у Берліні, 18 червня 2019 року





Зеленський і Штайнмаєр зустрінуться 23 жовтня

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Японії зустрінеться з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами джерела, зустріч президентів України і Німеччини запланована на 23 жовтня. Також повідомляється, що Зеленський проведе зустріч з бразильським лідером Жаіром Болсонару.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

Як вже стало відомо, Україна погодилася розглянути так звану «формулу Штайнмаєра» ще в липні 2019 року під час консультацій на рівні дипломатичних радників лідерів нормандської четвірки.