У неділю бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим тиші, без втрат



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Окупанти обстрілювали українські позиції з БМП, гранатометів і стрілецької зброї

У неділю, 20 жовтня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:

поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – зі стрілецької зброї;

біля Водяного на Приазов'ї – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Павлополя, Пищевика і Невельського – з великокаліберних кулеметів;

біля Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Новомихайлівки – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;

біля Славного – зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно та автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли:

поблизу Кримського – з озброєння БМП-1, атоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів;

біля Оріхового – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

До слова, 40 членів Палати Представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк «Азов» до списку іноземних терористичних організацій.