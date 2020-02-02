На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені



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Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

1 лютого збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів по нашим позиціям, а саме:

поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету противник здійснив 6 пострілів, а також з великокаліберного кулемету;

у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;

неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази поряд з Пісками – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі Невельського - зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли та великокаліберного кулемету.

Дев’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

два рази неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 38 мін;

тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 14 мін, а також здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

Вчора, 1 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Також у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби, 2 лютого, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.