Окупанти на Донбасі тричі порушили «тишу», без втрат для ЗСУ



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Український військовий на Донбасі

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь

У суботу, 1 червня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили три обстріли українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі випадки порушення режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Противник обстріляв позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля населеного пункту Верхньоторецьке, з району населеного пункту Пантелеймонівка – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Мінеральне – зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.