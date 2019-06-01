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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі тричі порушили «тишу», без втрат для ЗСУ

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    Український військовий на Донбасі - Окупанти на Донбасі тричі порушили «тишу», без втрат для ЗСУ
    Український військовий на Донбасі

    На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь

    У суботу, 1 червня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили три обстріли українських позицій.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

    Зазначається, що від початку поточної доби ворог тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил. Усі випадки порушення режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

    Противник обстріляв позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку населеного пункту Українське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля населеного пункту Верхньоторецьке, з району населеного пункту Пантелеймонівка – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу міста Авдіївка, з напрямку населеного пункту Мінеральне – зі стрілецької зброї.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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