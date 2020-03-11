Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області



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Персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей у бомбосховище цієї ж школи Фото: ТСН.ua

У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів у групі продовженого дня

Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка», - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі обстрілу також була загальноосвітня школа №2.

«У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок і діти молодших класів, які залишилися в групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних жителів Донбасу в бомбосховище цієї ж школи», - сазано у повідомленні.

Після завершення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.

Загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.

Зазначається, що командування Операції об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку бойовиків, проте наголошує, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю або здоров'ю мирних жителів.

Як повідомлялось, бойовики 17 разів обстріляли позиції сил ООС 10 березня, троє військових загинули, сім поранено, двоє травмовано.