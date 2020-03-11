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    Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області

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    Персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей у бомбосховище цієї ж школи - Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області
    Персонал навчального закладу оперативно евакуював дітей у бомбосховище цієї ж школи
    Фото: ТСН.ua

    У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів у групі продовженого дня

    Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка», - сказано в ньому.

    Зазначається, що в районі обстрілу також була загальноосвітня школа №2.

    «У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок і діти молодших класів, які залишилися в групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних жителів Донбасу в бомбосховище цієї ж школи», - сазано у повідомленні.

    Після завершення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.

    Загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.

    Зазначається, що командування Операції об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку бойовиків, проте наголошує, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю або здоров'ю мирних жителів.

    Як повідомлялось, бойовики 17 разів обстріляли позиції сил ООС 10 березня, троє військових загинули, сім поранено, двоє травмовано.

    бойовики на Донбасі Донбас діти війна школа Донеччина Операція Об’єднаних сил учні
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