Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області
У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок, та діти молодших класів у групі продовженого дня
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.
«Представники збройних формувань Російської Федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар'їнка», - сказано в ньому.
Зазначається, що в районі обстрілу також була загальноосвітня школа №2.
«У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок і діти молодших класів, які залишилися в групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних жителів Донбасу в бомбосховище цієї ж школи», - сазано у повідомленні.
Після завершення обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів і персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках.
Загиблих і поранених серед місцевих жителів і дітей школи немає.
Зазначається, що командування Операції об'єднаних сил вже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку бойовиків, проте наголошує, що Збройні сили будуть відкривати вогонь по противнику в разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю або здоров'ю мирних жителів.
Як повідомлялось, бойовики 17 разів обстріляли позиції сил ООС 10 березня, троє військових загинули, сім поранено, двоє травмовано.