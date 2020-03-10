Обстріл у Пісках: важкопоранений боєць помер під час евакуації



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За даними військового журналіста Андрія Цаплієнка, наша «арта» почала відповідати тільки годину потому

В селищі Піски потужний обстріл. Артилерія та стрілецька зброя. О 09:44 підбито ГАЗ-66 наших піхотинців. Один важкопоранений боєць скінчався під час евакуації. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

«Наша «арта» почала відповідати тільки зараз. Годину потому. Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?», - написав він.

Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.