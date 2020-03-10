  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Обстріл у Пісках: важкопоранений боєць помер під час евакуації

    • Розсилка
    Обстріл у Пісках: важкопоранений боєць помер під час евакуації
    Ілюстративне фото

    За даними військового журналіста Андрія Цаплієнка, наша «арта» почала відповідати тільки годину потому

    В селищі Піски потужний обстріл. Артилерія та стрілецька зброя. О 09:44 підбито ГАЗ-66 наших піхотинців. Один важкопоранений боєць скінчався під час евакуації. Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

    «Наша «арта» почала відповідати тільки зараз. Годину потому. Мовчання гармат - це що, нова оборонна доктрина України?», - написав він.

    Раніше повідомлялось про бій у Пісках і під Авдіївкою - обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ були поранені в одному з розвідбатів

    Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

    Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ зброя війна обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ