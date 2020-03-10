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    На Донбасі окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи, – розвідка

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    Бойовики на Донбасі зганяють танки та артилерію - На Донбасі окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи, – розвідка
    Бойовики на Донбасі зганяють танки та артилерію

    Бойовики накопичують техніку впритул до лінії зіткнення

    Російсько-окупаційні війська на Донбасі проводять роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, у тому числі реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

    Як наголошується, окупанти проводять роботи з маскування бойових позицій танків, артилерійських систем, які в готовності до негайного застосування перебувають у районах поблизу лінії зіткнення на менших, ніж це визначено мінськими домовленостями про відвід важкого озброєння, відстанях.

    Крім того, російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил в недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

    Сьогодні пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу.

    Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. О 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ, були поранені в одному з розвідбатів.

    Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка.

    Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.

    розвідка окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Операція Об’єднаних сил озброєння
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