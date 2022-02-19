Ростовська область запроваджує режим надзвичайної ситуації через біженців з окупованого Донбасу

Губернатор Ростовської області ввів у регіоні режим надзвичайної ситуації через біженців з окупованого Донбасу

Ростовська область отримала 5 млрд. рублів на виплати біженцям з окупованого Донбасу

У Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу. Про це на оперативній повідомив губернатор регіону Василь Голубєв, його цитує ТАСС.

Раніше в російському регіоні запровадили режим підвищеної готовності до роботи з прийому евакуйованих жителів «ДНР» та «ЛНР».

«З огляду на тенденції до зростання кількості громадян, які прибувають, ми вважаємо за доцільне ввести режим надзвичайної ситуації з 10:00 19 лютого», – сказав Голубєв.

Близько 100 тис. евакуйованих з окупованого Донбасу до обіду будуть на кордоні з Ростовською областю, оголосив депутат Державної думи від Ростовської області Водолацький.

Також відомо, що Ростовська область отримала 5 млрд. рублів на виплати біженцям з окупованого Донбасу. Евакуйованих до цього регіону почали відправляти поїздами. Місткість одного складу 900 осіб. Місцеві ЗМІ повідомляють, що МНС Ростовської області розгорнуло наметовий табір для прийому біженців, яким не вистачить місця на базах відпочинку.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.