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    Як в Росії «раді» евакуації українців: «Валите обратно!»

    Ватажки &laquo;ДНР/ЛНР&raquo; оголосив масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії - Як в Росії «раді» евакуації українців: «Валите обратно!»
    Ватажки «ДНР/ЛНР» оголосив масову евакуацію мешканців ОРДЛО до Росії
    фото: РИА-новости

    Мешканці ж Ростовської області радять біженцям з окупованого Донбасу повертатися назад

    Мешканці Ростовської області не хочуть приймати у себе евакуйованих українців з окупованого Донбасу. Про це свідчать коментарі у одній ростовській групі в соцмережах.

    Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

    Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

    Сьогодні у Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

    Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

    «Нах**, ви тут потрібні, валіть назад», «А під пулі підуть наші солдати строгкової служби», «Нехай воюють за свою країну», «Це зарплати упадуть», – пишуть у коментарх росіяни.

    Близько 100 тис. евакуйованих з окупованого Донбасу до обіду будуть на кордоні з Ростовською областю, оголосив депутат Державної думи від Ростовської області Водолацький.

    Також відомо, що Ростовська область отримала 5 млрд. рублів на виплати біженцям з окупованого Донбасу.

    Згодом з'ясувалося, що «термінове» звернення про евакуацію ватажок «ЛНР» записав два дні тому.

    Нагадаємо, бойовики планують терористичні акти: СБУ та командувач ООС звернулися до нації.

    До слова, у суботу, 19 лютого, на лінію фронту на Донбасі вирушать депутати Верховної Ради та частина міністрів.

    Данілов також наголосив, що наказу про силове звільнення ОРДЛО немає.

    Теги: Леонід Пасічник Денис Пушилін населення
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    Як в Росії «раді» евакуації українців: «Валите обратно!»