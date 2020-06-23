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    Бойовики під Оріховим стріляли із гранатометів

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    Втрат серед українських військових немає&nbsp; - Бойовики під Оріховим стріляли із гранатометів
    Втрат серед українських військових немає 

    Окупаційні війська використовували важке озброєння під час обстрілу

    Російські окупаційні війська від початку доби 23 червня один раз обстріляли позиції українських захисників. Наразі бойових втрат немає.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, 23 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші один раз в районі населеного пункту Оріхове. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших оборонців немає», - повідомив речник.

    Зокрема, за словами Гуцуляка, близько 09.30 з напрямку від Золотого-5 ворог застосував по українських захисниках станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння.
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    За минулу добу, 22 червня, російсько-окупаційні війська 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, один військовослужбовець поранений.

    Також нагадаємо, що російські найманці мінують території біля ПетрівськогоБезпілотник СММ ОБСЄ виявив 60 протитанкових мін. 

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
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