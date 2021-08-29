Бойовики розмістили гаубиці і міномети в порушення ліній відведення, - ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала 6 гаубиць і 1 міномет, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних українському уряду районах Донецької та Луганської областей

Бойовики на Донбасі розмістили великокаліберні гаубиці та міномети в порушення ліній відведення. Їх помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 28 серпня.

Місія ОБСЄ зафіксувала 6 гаубиць і 1 міномет, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних українському уряду районах Донецької та Луганської областей.

З них 4 буксирувані гаубиці «Жаба» 122-го калібру бойовики розмістили поблизу н.п. Біле в Луганській області. Там же безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці «Гвоздика» (122мм).

Також в районі н.п. Доля в Донецькій області патруль ОБСЄ помітив 1 буксирований міномет невстановленого типу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.