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    Бойовики розмістили гаубиці і міномети в порушення ліній відведення, - ОБСЄ

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    ОБСЄ помітила гаубиці та міномети бойовиків 
    Фото: facebook.com/oscesmm

    Місія ОБСЄ зафіксувала 6 гаубиць і 1 міномет, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних українському уряду районах Донецької та Луганської областей

    Бойовики на Донбасі розмістили великокаліберні гаубиці та міномети в порушення ліній відведення. Їх помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі. Про це йдеться у звітіСММ ОБСЄ за 28 серпня.

    Місія ОБСЄ зафіксувала 6 гаубиць і 1 міномет, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних українському уряду районах Донецької та Луганської областей.

    З них 4 буксирувані гаубиці «Жаба» 122-го калібру бойовики розмістили поблизу н.п. Біле в Луганській області. Там же безпілотник ОБСЄ помітив ще 2 самохідні гаубиці «Гвоздика» (122мм).

    Також в районі н.п. Доля в Донецькій області патруль ОБСЄ помітив 1 буксирований міномет невстановленого типу.

    Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, на фронті від кулі російського снайпера загинув боєць 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

    Церемонія прощання із загиблим військовослужбовцем відбудеться у понеділок, 30 серпня о 10:30 на площі Героїв.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі
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    Бойовики розмістили гаубиці і міномети в порушення ліній відведення, - ОБСЄ