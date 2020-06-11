Бойовики скинули з безпілотника гранату, поранено українського бійця



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Військового доставили до лікарні

У зоні бойових дій на Донбасі 11 червня бойовики скинули з безпілотного літального апарату гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться у повідомлені штабу операції Об’єднаних сил.

Там інформують, що бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Павлопіль.

Військового оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надали медичну допомогу.

У штабі зазначають, що використовували наявні вогневі засоби, аби дати бойовикам «адекватну відповідь».

У зоні бойових дій на Донбасі 10 червня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранено двох українських військовослужбовців. Ще одного військового поранено зранку 11 червня.

Також нагадаємо, що РФ звинуватила Україну у виході з Мінського процесу. Раніше на переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.