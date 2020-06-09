Стали відомі деталі перших переговорів у Тристоронній групі з переселенцями



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Денис Казанський став представником окупованих районів в українській делегації

Російська сторона на переговорах не висловлювала протест через участь переселенців

На переговорах політичної підгрупи по Донбасу в новому форматі представник Росії не висловлював протесту проти участі переселенців. Водночас представники бойовиків намагалися провокувати українську сторону.

Про це у Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, який став представником окупованих районів в українській делегації.

За словами Казанського, сьогоднішня відеоконференція розпочалася із запізненням через російську сторону.

«Представники угруповань «ЛДНР», які називають себе представниками ОРДЛО, на нашу появу нервово відреагували, хамили, намагалися провокувати сварки, але до цього всі були готові, тому відреагували спокійно», - зазначив він.

Казанський зауважив, що російська сторона запізнилася майже на 40 хвилин, але «у росіян таке трапляється регулярно».

Він також розповів, що російський представник Олексій Дмитрієвський не висловлював протест проти появи переселенців в українській делегації. Казанський додав, що більш конкретні результати можуть з'явитися після завтрашнього основного засідання Контактної групи.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що до політичної підгрупи як представники ОРДЛО приєдналися журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар Костянтин Лібстер і голова громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан.

Як відомо, у травні оновлена Тристороння контактна група провела переговори по Донбасу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ніколи не буде вести переговори з бойовиками з так званих ДНР і ЛНР — це головна «червона лінія».

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

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