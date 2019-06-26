Бойовики сьогодні 21 раз обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі



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Окупанти на Донбасі

Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає

Від початку сьогоднішньої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські підрозділи із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки, з напрямку Новоласпа – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Кам'янки, з напрямку Василівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці Богданівки, з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з артилерійських систем калібру 122 мм;

поблизу Новоселівки Другої, з напрямку Василівки – з мінометів калібру 82 мм;

двічі Авдіївка, з напрямку Мінірального – з мінометів калібру 120 мм;

околиці Пісок, з напрямку Лозового – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поряд з населеним пунктом Водяне, з напрямку Азова – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази поблизу Луганського, з напрямку Нижнього Лозового та Калинівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці Кримського, з напрямку Знам'янки та Донецького – з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поряд Зайцевого, з напрямку Гольмівського та Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітне – з міномету калібру 82 мм;

поблизу Гладосове, з напрямку населеного пункту Гольмівського – з великокаліберних кулеметів;

околиці Південного, з напрямку шахти імені Гагарина – з міномету калібру 82 мм.

«Впродовж доби втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - додали у пресцентрі.

Нагадаємо, 26 червня відбулося виконання першого етапу розведення сил та засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська».