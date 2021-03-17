Прокуратура задокументувала використання на Донбасі заборонених російських мін

Протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ задокументували в зоні операції Об’єднаних сил черговий факт постачання озброєння країною-агресором незаконним збройним формуванням.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

«На території населених пунктів Трьохізбенка та Кримське Щастинського району, Катеринівка та Новотошківське Сєверодонецького району, де раніше дислокувалися незаконні збройні формування окупаційної адміністрації РФ, виявлено боєприпаси російського виробництва – три бойові протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 та фрагмент протипіхотної осколкової міни ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

Засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні ЗСУ, вони застосовуються представниками НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації у Луганській області для залякування місцевого населення та здійснення збройної агресії РФ проти України.

Через свої конструктивні характеристики вони заборонені міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією та Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво, передачу протипіхотних мін та про їх знищення.

Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Протипіхотні фугасні міни натискної дії ПМН-2 знешкоджено вибухотехніками Головного управління Нацполіції в Луганській області на місці. Цей факт було задокументовано за повідомленням оперативної групи сил і засобів військової контррозвідки СБУ оперативно-тактичного угруповання «Північ» операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі погіршується: окупанти стріляють з мінометів, кулеметів та гранатометів.