  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики тричі обстріляли позиції українських воїнів 3 грудня (мапа боїв)

    • Розсилка
    Бойовики тричі обстріляли позиції українських воїнів 3 грудня (мапа боїв)
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї

    Бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 3 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

    «За поточну добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі стріляли поблизу Новолуганського.

    Також бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Широкина.

    Втрат особового складу Об'єднаних сил від обстрілів не зафіксовано.

    Натисніть на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Також в середу почалося дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційної адміністрації бойовиків в Донецькій області біля Мар'їнки.

    З 9:00 почалося проведення аварійно-відновлювальних робіт.

    Українські рятувальні служби і робочі замінили пошкоджений трансформатор і відремонтували лінії електропередач.

    38 будинків з 60 вже підключено до електропостачання.

    У четвер роботи продовжаться.

    Через проведенням ремонтних робіт і відсутність електрики пункт пропуску «Гнутове» працювати не буде.

    Модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетинання лінії розмежування.

    Пункт «Гнутове» відновить роботу о 8:00 6 грудня.

    Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції ООС 3 грудня, втрат не було.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ