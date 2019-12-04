Бойовики тричі обстріляли позиції українських воїнів 3 грудня (мапа боїв)
Окупанти обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї
Бойовики тричі обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 3 грудня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.
«За поточну добу збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї», - сказано в ньому.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі стріляли поблизу Новолуганського.
Також бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Широкина.
Втрат особового складу Об'єднаних сил від обстрілів не зафіксовано.
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Також в середу почалося дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційної адміністрації бойовиків в Донецькій області біля Мар'їнки.
З 9:00 почалося проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Українські рятувальні служби і робочі замінили пошкоджений трансформатор і відремонтували лінії електропередач.
38 будинків з 60 вже підключено до електропостачання.
У четвер роботи продовжаться.
Через проведенням ремонтних робіт і відсутність електрики пункт пропуску «Гнутове» працювати не буде.
Модернізація електромережі проводиться з метою поліпшення умов перетинання лінії розмежування.
Пункт «Гнутове» відновить роботу о 8:00 6 грудня.
Як повідомлялось, бойовики сім разів обстріляли позиції ООС 3 грудня, втрат не було.