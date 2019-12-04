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    Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції українських бійців на Донбасі

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    4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було - Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції українських бійців на Донбасі
    4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було

    Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У вівторок, 4 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

    • двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
    • біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

    • поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
    • біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
    • неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного – застосував великокаліберні кулемети.

    Втрат з українського боку не зафіксовано.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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