Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції українських бійців на Донбасі
Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У вівторок, 4 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:
- двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:
- поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного – застосував великокаліберні кулемети.
Втрат з українського боку не зафіксовано.