Бойовики за добу сім разів обстріляли позиції українських бійців на Донбасі



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4 грудня втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було

Окупанти відкривали вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У вівторок, 4 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

двічі поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;

біля Лебединського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

поблизу Кримського – з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Луганського - з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 4 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі обстрілювали наші позиції. Неподалік Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а у районі Широкиного – застосував великокаліберні кулемети.

Втрат з українського боку не зафіксовано.