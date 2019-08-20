Бойовики тричі порушили тишу, є поранений боєць ЗСУ



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Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї

Сьогодні окупанти три рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентру штабу ООС.

«Впродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Талаківки з напрямку Пікуз – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Красногорівки з напрямку Старомихайлівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.