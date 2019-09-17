Бойовики тричі з початку доби обстріляли українських бійців. Загинув один воїн



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Виконуючи бойове завдання, внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил

Станом на 12 годину вівторка, 17 вересня, на Донбасі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на Луганському напрямку після 3-ї години ночі з ручного протитанкового гранатомету бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Залізне.

З 7.20 до 8.05 противник з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Новотошківського.

На Донецькому напрямку з початком доби окупанти з боку Докучаєвська здійснили 20-хвилинний обстріл з автоматичного гранатомета позицій українських військ в районі Новотроїцького.

«Виконуючи бойове завдання, внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил», - заявили в Міноборони.

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.