Бойовики тричі з початку доби обстріляли українських бійців. Загинув один воїн
Виконуючи бойове завдання, внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил
Станом на 12 годину вівторка, 17 вересня, на Донбасі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що на Луганському напрямку після 3-ї години ночі з ручного протитанкового гранатомету бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Залізне.
З 7.20 до 8.05 противник з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Новотошківського.
На Донецькому напрямку з початком доби окупанти з боку Докучаєвська здійснили 20-хвилинний обстріл з автоматичного гранатомета позицій українських військ в районі Новотроїцького.
«Виконуючи бойове завдання, внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних Сил», - заявили в Міноборони.
Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.